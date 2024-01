Globo/Manoella Mello Terra e Paixão: saiba o final de Kelvin e Ramiro

Os fãs de Kelmiro podem celebrar, porque o final de Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo) vai ser bem feliz. Walcyr Carrasco abriu o jogo sobre o desfecho do casal queridinho de Terra e Paixão.

O autor da trama das nove da Globo entregou spoilers sobre o que vem por aí na vida dos dois.





"Um desfecho que torna o público feliz é o casamento do Kelvin e Ramiro, um casal que deu supercerto e que todo mundo torceu o tempo inteiro por eles. É um desfecho que o público está esperando, então, é pra já", comentou ele no podcast Papo de Novela.

Muito se questionava sobre a redenção de Ramiro, o assassino cruel e capanga de La Selva até o romance com Kelvin. Sobre o personagem, Walcyr contou que sempre quis escrever essa mensagem.

"Esse foi um personagem que foi sendo construído durante a trama. Comecei a escrever e depois comecei a sentir que estava dando certo daquele jeito. Então, você escreve um personagem que é um assassino cruel e que tem esse amor singelo, quase infantil, um amor de adolescente. E esse amor o faz superar a sua formação machista e o torna uma pessoa melhor. Ele foi ficando um cara melhor ao longo da novela. A mensagem que sempre tento passar em todas as novelas é que as pessoas podem se transformar, podem ser melhores", contou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: