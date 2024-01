Reprodução Paramore cancelou show no Lollapalooza





O Paramore cancelou o show que realizaria no Lollapalooza Brasil de 2024. A informação foi confirmada nas redes sociais do festival, que apontou que a apresentação foi cancelada por "motivos pessoais". Kings of Leon substitui a banda no line-up.







"É com prazer que anunciamos a banda Kings of Leon como headliner do Lollapalooza Brasil 2024, no sábado, 23 de março. A banda Paramore cancelou a apresentação por motivos pessoais", afirmou a nota oficial da organização, divulgada no Instagram, nesta quinta-feira (18).

O evento explicou a política de reembolso, que está disponível apenas um tipo de ingresso. "O festival disponibilizará aos compradores de ingressos diários (Lolla Day) a possibilidade de solicitar reembolso entre os dias 19 de janeiro de 2024 e 28 de janeiro de 2024", informou.

O comunicado ressalta que a regra de reembolso se aplica para todas as modalidades do ingresso diário - Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Louge Day. Mais detalhes estão disponíveis no site oficial do Lollapalooza Brasil.





O cancelamento acontece após o Paramore cancelar uma apresentação em um festival americano, em janeiro. Após a decisão, o grupo ainda apagou postagens das redes sociais, o que gerou preocupação dos fãs.

Rumores apontam que a banda enfrenta uma briga com a antiga gravadora, lidando com a possibilidade de perder os direitos do catálogo musical e precisar regravar a discografia. Até o momento, os artistas não se pronunciaram sobre o caso.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: