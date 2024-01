Reprodução/Globo Gloria Pires volta a ser elogiar por cena de julgamento em Mulheres de Areia

Nesta sexta-feira (12), Mulheres de Areia entrou para os assuntos mais comentado do X, antigo Twitter, pela famosa cena do julgamento de Ruth (Gloria Pires) pelo assassinato de Wanderlei (Paulo Betti).

A mocinha assume o crime e ao ter que responder à Justiça revela que nã é Raquel.





"Quem, senhores e senhoras, senão a Raquel, teria motivos para assassinar Wanderlei? Quem, senão a Raquel, seria capaz de cometer esse crime?", questionou o promotor.

"Eu não sou a Raquel. Eu não sou a Raquel", avisou Ruth em meio depoimento.

Nas redes sociais, os internautas comemoraram a exibição da cena e rasgaram elogios a atriz.

"Eu não sou a Raquel!"



Um dos melhores ganchos da história da teledramaturgia.

HISTÓRICO! #MulheresDeAreia pic.twitter.com/DwHD4asnDs — Neves  (@cfn_opinandotv) January 12, 2024

















Eu não sou a Raquel e o povo assim #MulheresdeAreia pic.twitter.com/tsNSyWJDvq — Chiquita Bacana (@saltydanii) January 12, 2024









Essa cena da Ruth dizendo que não é a Raquel, arrepiou demais. Que cena incrível #MulheresDeAreia pic.twitter.com/9neM2uQGCi — 𝓢𝓮𝓷𝓱𝓸𝓻𝓲𝓽𝓪 𝓐𝓬𝓴𝓵𝓮𝓼 (@AcklesBoyer) January 12, 2024





