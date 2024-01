Reprodução - Instagram - 12.01.2024 André Gonçalves





O ator André Gonçalves, finalista de "A Fazenda 15", roubou a cena nas redes sociais ao surgir com uma sunga azul curta em diversos registros. As fotos movimentaram a web e até a atriz Dani Winits, companheira do ator.



"Reflexo do dia", escreveu André Gonçalves, que ainda publicou uma foto do peitoral. "Ele coloca qualquer garoto no chinelo", opinou uma fã sobre André, que tem 48 anos. "Agora entendo a loucuras da mulherada . A cor azul da sunga", analisou outra. "Deus tá vendo vocês dando zoom viu mulherada", se divertiu outro seguidor, ao comentar o "volume" de André Gonçalves na sunga.





Dani Winits não deixou o burburinho da web passar despercebido. A atriz mandou um recado para o amado na publicação. "Ainda bem que já cheguei em casa", escreveu, usando emojis de fogo e gasolina.

"Dani do céu, que mulher sortuda. Parabéns e que Deus sempre abençoe grandemente o casal", respondeu uma fã. "Cuida mesmo é um tesouro", comentou outra.

Veja as fotos: