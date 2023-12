Reprodução/Globo Terra e Paixão: Ramiro enlouquece com nova exigência de Kelvin

Kelvin (Diego Martins) fará uma nova exigência para o namorado Ramiro (Amaury Lorenzo). Desta vez, ele pedirá para o amado resolver a vida e deixar de seguir as ordens de Antônio (Tony Ramos).

Ex-funcionário do Naitandei descobrirá que o capataz sequestrará Aline (Barbara Reis) no capítulo do dia 29. O bandido irá até o convento e a ameaçará com uma faca.





A informação chegará até Kelvin por Caio (Cauã Reymond), que descobrirá o plano de seu pai e perceberá que Ramiro o ajudou.

Kelvin então dará um ultimato no namorado, afirmando que se ele quiser continuar a relação terá que levar Aline de volta para casa em segurança. Com medo de perder o amado, ele atenderá o pedido, liberando a protagonista com um pedido de desculpas e lágrimas.

Porém, Antônio descobrirá a traição e mandará seus capatazes atrás de Ramiro, que apanhará até desmaiar.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: