Reprodução/Globo Débora Ozório é aclamada por cena contra abusador em 'Terra e Paixão'

Na sexta-feira (22) foi exibida a cena de Petra (Débora Ozório) enfrentando seu abusador em Terra e Paixão. As imagens, foram motivo de elogios dos internautas.





Na trama, a mulher bateu de frente com o tio, que abusava dela na infância. "Por muito tempo eu não conseguia me lembrar do que você fazia comigo, era como se a minha memória tivesse sido apagada... Mas agora eu sei que você abusou de mim quando eu era criança, e deve ter feito o mesmo com outras meninas", gritou ela.

"Eu fazia, sim! E continuo fazendo! Porque elas adoram! Mas você, Petra, você sempre foi a minha predileta", respondeu ele.

Na intenção de fugir, Petra mordeu seu braço e ainda tentou afogá-lo no lago, porém foi impedida por Caio (Cauâ Reymond) e Marino (Leandro Lima).





A cena entrou para um dos assuntos do X, antigo Twitter, onde os internautas rasgaram elogios para a atuação de Débora.

essa cena me quebrou em tantos níveis, eu to em prantos! a grandiosidade de gloria pires e débora ozório em cena é surreal, ARTISTAS. #terraepaixão pic.twitter.com/k8ICzMEE1i — cora (@bycoraa) December 23, 2023









NAO CANSO DE DIZER COMO DÉBORA OZÓRIO É UMA ATRIZONA AAAAAAA Q CENAO #TerraEPaixao pic.twitter.com/PerFrCqjia — Carlos ª⁵ (@g_de_gay) December 23, 2023









DEBORA OZORIO VOCÊ É TÃO ARTISTA pic.twitter.com/AnvyAop4sW — mi (@itsgallir) December 22, 2023









Débora Ozório, entenda, você é absurdamente talentosa! Que atriz magnífica, incrível, artista, talentosa em tantos níveis. Que entrega no papel da Petra. Sem palavras! É um espetáculo assistir essa atuação! 🥺 #TerraEPaixão pic.twitter.com/OiTTQ0R9r6 — Natan Corrêa ✶ (@natancrr) December 23, 2023

ENTREGUEM O OSCAR PRA GLORIA PIRES E PRA DÉBORA OZORIO AGORAAAAAAAAAA #TerraePaixao pic.twitter.com/Vevr9h7pgT — yas (@yaxscomentss) December 23, 2023









