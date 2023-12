Reprodução Macaulay Culkin e Brenda Song moram em mansão de US$ 8 milhões; fotos

Macaulay Culkin e Brenda Song vivem em uma mansão aconchegando em Los Angeles, na Califórnia, com os filhos Dakota Song Culkin, de 2 anos, e Carson, de 8 meses.

Em 2020, o astro de 'Esqueceram de Mim' e London Tipton de 'Zack & Cody' compraram a residência por US$ 8 milhões, aproximadamente R$ 39 milhões atualmente, do ator Kiefer Sutherland, conhecido pelo papel na série '24 horas'.

Leia também Apresentação de Jão com Roberto Carlos divide a web; assista





Sutherland era o dono da propriedade desde 2012, quando bancou US$ 3,3 milhões por ela. Após a compra, ele realiou obras para a valorização do local.

A mansão está localizada em um local mais recluso, no bairro de Toluca Lake, e foi construída nos anos 1930 e arquitetada pelo famoso arquiteto Paul Williams. Ela possui cinco quartos e seis banheiros em quase 500 metros quadrados de área construída.

O casal mantém uma vida privada e, geralmente, são flagrados em passeios com os filhos. Os atores se conheceram em 2017 e anunciaram o noivado em 2022.





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: