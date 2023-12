Reprodução/Globo Renascer: novo teaser do remake divide a opinião da web

Na noite da última quarta-feira (20), a Globo compartilhou um novo teaser do remake de Renascer, novela das nove que estreia em janeiro.





As novas imagens da trama exibem mais de José Inocêncio (Humberto Carrão) chegando em Ilhéus, na Bahia, e encontra um Jequitibá.

"Foi aqui que eu plantei meu destino e minha vida." 👏 Vocês pediram e o primeiro teaser de #Renascer veio aí! Apenas IMPACTADA com essas imagens!



Em janeiro, é tempo de #Renascer . pic.twitter.com/KlOOND9Mqs — TV Globo 📺 (@tvglobo) December 20, 2023





Os internautas celebraram as novidades da novela e dividiram opiniões sobre o que vem por aí.

Renascer é a próxima novela das nove que vai substituir "Terra e Paixão". A produção é um remake da trama de Benedito Ruy Barbosa, exibida originalmente em 1993, e estreia em janeiro de 2024 na programação.

A OBRA-PRIMA DE BENEDITO RUY BARBOSA



vem luxooooooo https://t.co/CtTKvqz0Ps pic.twitter.com/p6f61movN2 — erick (@umtalerick) December 21, 2023









É tão difícil fazer uma novela que se passa no litoral ou voltar pra urbanização que a gente tanto gosta e tá acostumado?



Tá infernal esse lopping de novela rural. Haja mato e animal pra ficar enfurnado na TV no horário nobre.



Chega de Terra caralho, queremos trânsito e Leblon! https://t.co/khrwFZ0SvL — Henrique (@Henrysouzah) December 21, 2023









O pedido do Bruno de adiar a novela pro segundo semestre fazia super sentido. Duas novelas de plantar e colher seguidas da outra é uma falta de planejamento terrível da globo kkkk https://t.co/Dxo8dJoQTQ — luis (@heyluisz) December 21, 2023













que chatura esse looping de novela agro ta parecendo a record com história da bíblia



tipo assim descongelem o maneco urgente https://t.co/I7q98OoQ9d — fr (@felarafo) December 21, 2023









