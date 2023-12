Chatos e inconsistentes: os piores personagens de novelas em 2023

Brisa - Travessia

A protagonista da novela das nove, vivida por Lucy Alves, também recebeu críticas. No início da história, o enredo da mocinha teve diversos furos, como a dificuldade de Brisa em se comunicar com a família após desaparecer por fugir de um linchamento e a facilidade em mentir o nome para a polícia. A personagem ainda teve um desenvolvimento lento e chato, já que passou boa parte da novela brigando pela guarda do filho com Ari, além do pouco tempo de tela comparada com Chiara, que não era protagonista.