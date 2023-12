Reprodução/Globo Fãs colocam beijo de Kelvin e Ramiro, de Terra e Paixão, na Times Square

O beijo de Ramiro (Amaury Lorenzo) e Kelvin (Diego Martins) em Terra e Paixão emocionou os fãs do casal, tanto que ele ganhou comemoração internacional.

Os fã-clubes resolveram passar a cena da novela das nove da Globo na Times Square, rua mais famosa de Nova York, nos Estados Unidos.





Na última terça-feira (12), o capanga abriu o coração e se declarou para o amado e levou o público ao delírio depois de tanta espera pelo beijo entre os dois.

Além do vídeo, os fãs colocaram o nome dos personagens entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.

O beijo entre Ramiro e Kelvin aconteceu dez anos depois do último beijo gay na trama das nove, entre Félix e Niko, em Amor à Vida.

