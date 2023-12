Reprodução/Instagram - 29.09.2022 Adriane Galisteu e Ayrton Senna namoraram nos anos 1990





Adriane Galisteu, apresentadora de "A Fazenda 15", revelou que foi ignorada pela Netflix diante das gravações da série "Senna", que conta a história do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, morto em 1994.

Galisteu e Senna (1959 - 1994) viveram um romance na década de 90. Na trama, ela será interpretada pela atriz Julia Foti. Em entrevista para a Quem, a apresentadora mostrou receio sobre o que vai ser apresentado na série.



"Sei que a Netflix está fazendo a série, mas nunca fui comunicada. Nenhum contato. Não sei que história eles vão contar, nem o tipo de Galisteu que vamos assistir", ponderou.

No ar em "A Fazenda 15", Galisteu acredita que a série deverá ser lançada como uma espécie de biografia não-autorizada. A previsão do lançamento é para 2024. "Acho que será como uma biografia não-autorizada. Pode existir, mas acaba entrando um pouco no lugar da ficção", apontou.

Recentemente, após o lançamento do documentário da Xuxa, Galisteu foi defendida por parte da web após a irmã de Senna "ignorar" a importância do namoro entre eles em depoimento ao produto de Xuxa.

No registro da Globo, Xuxa aparece como "grande amor de Senna" e a ideia é reforçada por Viviane Senna, irmã do piloto. No entanto, parte do público resgatou vídeos de um documentário sobre a vida de Ayrton Senna, em que Galisteu é exaltada pela parceria com o piloto, enquanto Xuxa foi taxada de "celebridade".