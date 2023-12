Reprodução Manu Gavassi critica indústria musical e web vê indireta a cantoras

A cantora Manu Gavassi deu um show de criatividade ao publicar um curta-metragem fictício com diversas críticas à indústria musical. O vídeo intitulado "Programa de Proteção à Carreira Artística" faz parte do novo projeto da cantora, que promete três músicas e quatro curtas.



No vídeo que viralizou nas redes, Manu Gavassi assume o papel de duas personagens. A primeira, uma cantora, e a segunda, uma agente que pretende auxiliar a retomada da carreira dela.

"Eu queria voltar para a música e me indicaram o trabalho de vocês", diz a cantora confiante. "Claro, já tem sua polêmica?", é pressionada pela agente. "Você quis dizer música?", questiona, recebendo a negativa.

A interação das duas ilustra que para ter uma carreira de sucesso na indústria musical é necessário adotar formas de causar polêmicas e abandonar o instinto criativo e artístico, seguindo o desejo do mercado.

Manu Gavassi também recebe um livro grande de estratégias para causar polêmicas, entre elas está término de namoro; mudança drástica na aparência; parente sem noção; atitude arrogante; nudez e sex tape. Ela também é recomendada ao "adicional de traição" referente ao término de namoro.

"Se for do lado da mulher, a notícia voa. Excelentes resultados, mas pode causar danos à imagem, nível de perdão baixíssimo e pode te acompanhar a vida toda", responde a agente.

Programa de proteção à carreira artística, em que posso ajudar? 🪪 pic.twitter.com/TGsI3C62Wl — Manu Gavassi (@manugavassi) December 13, 2023

Nas redes, o curta fez com que internautas apontassem semelhanças com a carreira de Priscilla Alcântara, que radicalizou o visual recentemente; Luísa Sonza, que foi traída e expôs em um programa nacional de televisão; e Juliette, que saiu do Big Brother já com músicas prontas para ela iniciar a carreira musical.

O vídeo também fez com que a cantora ex-BBB fosse muito elogiada. O adjetivo "Genial" aparece em diversos comentários parabenizando Manu Gavassi pelo novo projeto.