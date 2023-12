Reprodução/ Instagram Globo entrega spoiler sobre decoração da casa do 'BBB 24'

Nesta sexta-feira, dia 8 de dezembro, falta exatamente um mês para o início do "BBB 24" e a Globo entregou spoilers sobre a edição do ano que vem. Ana Maria Braga anuncio, durante o "Mais Você", que as redes sociais da emissora iriam entregar dicas sobre a nova decoração do reality show.



No post, Tadeu Schimidt aparece em frente a cenários de ficção. Na legenda, a emissora entrega que a decoração da casa será inspirada nos contos de fadas e cada conto trará referências de uma história.







































































O programa tem estreia marcada para 2024. Boninho revelou que pretende trazer uma edição raiz, mas manterá a dividão de elenco entre pipoca (anônimos) e camarote (famosos).



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente