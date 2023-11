Reprodução/TV Globo Maria Beltrão chora ao vivo ao relembrar cobertura que a deixou sem dormir

Maria Beltrão não segurou as lágrimas neste sábado (25) ao receber a atriz Tatiane Tiburcio no É de Casa. A atriz relembrou o papel em Falas Negras, onde interpretou Mirtes Santana, mãe do menino Miguel, de 6 anos, que morreu ao cair de um prédio em Recife, em 2020.

A jornalista revelou que a cobertura do caso foi uma das mais marcantes da carreira e que ela ficou dias sem dormir.





"De todas as experiências jornalísticas, teve uma, que foi a morte de uma criança de seis anos, do Miguel, que me marcou muito. Foi uma criança que caiu de um prédio em Recife e ele estava com a patroa da mãe dele. E, enfim, foi uma coisa horrorosa. Foi uma das coisas que mais me marcaram como cobertura jornalística. Eu lembro que fiquei sem dormir muito tempo", contou ela.

A apresentadora rasgou elogios para Tatiana. "Eu fiquei impressionada que, em dado momento da sua apresentação, eu esqueci que você era atriz".

"É claro que toda mãe, negra, indígena, branca, entende que dor é essa. Mas existe um lugar de compreensão de uma camada diferente na dor dessas mães que são negras e que tem que levar o filho para o trabalho ou deixar em casa - como muitas vezes eu fiquei em casa, sozinha, para minha mãe poder trabalhar - para cuidar do filho do outro. Tem um lugar ali que faz com que a gente se conecte. Todas essas crianças são um pouco nossas também. Foi o racismo que assassinou o Miguel", desabafou a atriz.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: