André Marques admite paquera com Xuxa em entrevista: 'Eu era corajoso'

André Marques admitiu que tentou conquistar o coração de Xuxa durante uma entrevista. O apresentador relembrou que deu em cima da apresentadora no extinto Video Show.

O famoso contou que paquerou a rainha dos baixinhos quando tinha apenas 17 anos de idade, após o seu sucesso como Mocotó em Malhação.

"Sou muito cara de pau, é difícil eu ter vergonha de alguma coisa. Mas eu fiquei nervoso quando entrevistei a Xuxa. Mas eu paquerei ela na entrevista. Dei uma azarada nela. Se eu conseguir, show... Vão dizer hoje eu que eu sou brabo. 'Pô, o cara tentou pegar a Xuxa'. Eu tinha 17 anos na época. Tem que ser muito corajoso e eu era", revelou ele no podcast Inteligência LTDA.

