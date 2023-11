Lourival Ribeiro/SBT Luana Andrade

O SBT lamentou a morte da influenciadora Luana Andrade , de 29 anos, nesta terça-feira (7). Luana, que sofreu quatro paradas cardíacas após um procedimento de lipoaspiração, era assistente de palco do Domingo Legal, programa da emissora de Silvio Santos.



"O SBT lamenta profundamente o falecimento da assistente de palco do Domingo Legal, Luana Andrade. Segundo informações de sua família, a morte foi decorrente de complicações durante uma cirurgia estética de lipoaspiração, realizada ontem no Hospital São Luiz, unidade Itaim, onde ela não resistiu a paradas cardiorrespiratórias", disse nota da emissora.

"Ela internou para fazer uma lipo. Estava tudo bem, com um dos profissionais mais conceituados do mercado, e aí aconteceu essa fatalidade. Ela teve a parada cardíaca no meio do procedimento", disse um dos empresários de Luana ao iG Gente.

"Ela teve a primeira e reanimaram. Teve a segunda, ficou tudo bem. Teve a terceira, ficou tudo bem. E teve a quarta, que foi na madrugada. Ela estava fazendo a lipo e aconteceu a fatalidade de ter as quatro paradas", completou.

Leia também Medina e mais famosos lamentam morte de Luana Andrade após lipo





Luana Andrade Lopes tinha 29 anos e era natural de São Paulo (SP). Formada em publicidade e propaganda, era empresária, influenciadora, além de trabalhar como modelo fotográfica desde 2018. Luana participou ainda da 6ª edição do reality "Power Couple Brasil", da Record, e era assistente de palco do “Domingo Legal” desde abril de 2023.

"O SBT, a equipe do Domingo Legal e toda a diretoria e demais colegas da emissora expressam grande tristeza pela partida de Luana e desejam força a seus amigos e familiares", completa nota.

A cerimônia de cremação será realizada nesta quarta-feira, em local e horário ainda a serem confirmados.