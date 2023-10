Muitas brigas entre genros, noras e sogras

As famílias que compõem a atração foram escolhidas a dedo para o reality. Todos os genros e noras têm algum tipo de problema com as sogras e, por isso, a convivência não foi fácil. Todas as duplas tiveram algum atrito, mas podemos destacar Ana e Cristina, Sylvia e Márcia e Severina e Thy entre as que mais brigaram.