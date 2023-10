Reprodução / Instagram Tays Reis e Tierry





O cantor Tierry quebrou o silêncio sobre a briga com o casal Tays Reis e Biel. Segundo o baiano, ele quase foi agredido por Biel durante a festa de aniversário de Rodrigo Faro e sinalizou que Tays Reis foi ingrata.



A briga teria começado na gravação da parceria musical "Melinda", que envolveu o produtor Cabrera. Segundo Tays, Tierry ficou chateado por descobrir uma conversa do produtor diretamente com a ex-A Fazenda. “A pessoa romper com alguém que estava se dedicando porque ela foi falar com o produtor, que nem fixo dele é, uma pessoa que produz para todo mundo. Por que eu não poderia produzir com essa pessoa? Me diga se isso não é ego”, desabafou Tays.

Na manhã desta terça-feira (31), Tierry se manifestou nas redes sociais e acusou Tays de ingratidão. "Para mim, os acordos seriam resolvidos em uma sala. Apertava a mão e tudo certo. Vou me pronunciar porque está existindo uma injustiça muito grande. Desde o começo eu só tentei ajudar a Tays. Chamei ela para participar do meu DVD, o que não fazia sentido nenhum, só para ajudar ela. Desde o começo eu tento participar da carreira da Tays para ajudar. A gratidão não é inerente. O que existe é ingratidão", começou Tierry.

Leia também Tierry aparece em foto com modelo baiana e confirma rumor de romance





Tierry apontou que quase foi agredido por Biel em uma festa de aniversário. "Dediquei meu tempo, chamei pessoas para participar, parei para compor, produzir, fiz tudo pelo projeto. Eu que sou extremamente ocupado. Isso me deixou muito magoado. Só queria que as pessoas tivessem foco. Da forma que está, eu não quero. Só falei isso. E por conta disso eu quase fui agredido em uma festa, várias pessoas de prova. Jaque, Mariano... Eu, graças a Deus, agi para evitar problema porque se tratava de uma festa de um cara muito querido", entregou o cantor, relembrando a briga na festa de Rodrigo Faro.





"A ação do rapaz [Biel] foi pública. De querer vir para cima. Até com minha mãe. Ele começou a gritar com minha mãe. Eu só fiz coisa boa, só quis somar e fui traído. Estou errado de querer seguir? Quando você está com alguém em um projeto, você precisa ter lealdade, continuidade, honrar as coisas. É simples", lamentou Tierry.