Reprodução/TV Globo/Instagram Após ser cupido, Ana Maria Braga comenta casamento de Caco Barcellos

Ana Maria Braga celebrou o casamento de Caco Barcellos e Carla Tilley após bancar o cupido no Mais Você . Durante a participação do jornalista no programa, em novembro de 2022, ele revelou que tinha se separado. Na ocasião, a apresentadora pediu para que a promotora de Justiça desse uma segunda chance a ele.

Na última sexta-feira (13), o casal se casou em São Paulo e a veterana marcou presença. "Foi linda a cerimônia, é amor puro ali", disse ela ao vivo.





Ana Maria também relembrou o desabafo do colega de trabalho. "Eu achei uma coisa tão generosa e de humildade. (...) Ele reconhece na entrevista, ele diz 'eu errei', mas eu disse 'ela vai te entender'. Eu me senti muito honrada por ele ter feito isso aqui comigo", contou.

Felipe Andreolli, que estava com a apresentadora nesta segunda-feira (16), comentou"As coisas estão escritas nas estrelas. Tinha que ser, ele tinha que falar aqui, você tinha que fazer o comentário e eles tinham que casar".

