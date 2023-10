Reprodução/ Instagram Luan Santana entrega affair com Yasmin Brunet e ex-noiva toma atitude

Luan Santana confirmou os rumores sobre uma affair com Yasmin Brunet e parece ter surpreendido muita gente, inclusive a ex-noiva, Izabela Cunha. Ela deixou de seguir a modelo, e a ex-cunhada, Bruna Santana, amiga de Yasmin, no Instagram.



Leia também Maria Beltrão vence Patrícia Poeta na batalha do Lip Sync

“Já [me envolvi com ela]. Pronto, já tem a notícia”, disse Luan Santana em entrevista ao jornalista Leo Dias. O cantor ainda contou que é romântico ao se relacionar com alguém:“Não tran*o, eu faço amor. Não importa se é romance de uma noite, eu sempre faço amor. Essa coisa escrachada de chegar e tirar a roupa não é legal”, declarou.



Horas depois, fãs perceberam que Izabela Cunha deixou de seguir Yasmin e a irma de Luana Santana. Internautas opinaram sobre a atitude: "Ninguém sabe o que se passa por trás da bastidores pra ela ter feito isso", disse uma. "Se organizar direitinho isso aí, dá para todo mundo pegar o Luan", brincou outra.







+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente