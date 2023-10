Reprodução/Globo - 14.10.2023 Maria Beltrão brincou com Cesar Tralli ao vivo na Globo





Maria Beltrão divertiu Cesar Tralli durante uma passagem ao vivo do jornalista no "É de Casa" deste sábado (14). A apresentadora aproveitou a presença do colega da Globo no programa para brincar com os elogios às pernas do comandante do "Jornal Hoje", feitos anteriormente por Alcione .





"Manda uma foto de short para a gente, Tralli [manda beijo]. Bom jornal para você, meu amigo. Beijos para Ticiane [Pinheiro], amém", afirmou Beltrão, mencionando a esposa do jornalista. Tralli reagiu com bom-humor e mostrou preferir o figurino usual da emissora.

"Um beijo, Maria. Fica com Deus. Me deixa aqui com meu terno e gravatinha, que está tudo certo. Tudo de bom para vocês, valeu", respondeu Cesar, com um sorriso no rosto. A brincadeira de Maria ainda rendeu risadas altas dos colegas da apresentadora no estúdio do "É de Casa".

Hahahahahaah como não amar @beltraomaria ???? pic.twitter.com/L7mgV0cdz1 — Dudu Guimarães (@Dudu) October 14, 2023





Alcione elogiou as pernas de Tralli durante uma entrevista no programa "Som Brasil". A cantora disse ter o costume de reparar nas pernas de homens e avaliou: "Gosto daquelas pernas dele, do Cesar Tralli. Acho bonitas as pernas dele. Mas sem paquerar, com todo respeito". O apresentador já havia feito uma postagem no Instagram brincando com os elogios.

