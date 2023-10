Reprodução Kayky Brito ao lado dos pais, da irmã e do cunhado

Nesta sexta-feira (29), Kayky Brito recebeu alta após 27 dias internado em decorrência de um atropelamento que sofreu no início do mês. Nas redes sociais, familiares do ator comemoraram a recuperação dele e aproveitaram para fazer um depoimento emocionante sobre o período conturbado. Mas um detalhe chamou atenção dos internautas: um possível desentendimento entre a família de Kayky e a sua esposa, Tamara Dalcanale .

Tamara não aparece nas fotos e tampouco é mencionada pela mãe e pela irmã do ator, Sandra e Sthefany Brito , respectivamente, nas publicações que as duas fizeram no Instagram. A jornalista e o ator têm um filho juntos: Kael, de 1 ano e 8 meses.

Em seu perfil na plataforma, Sthefany Brito compartilhou alguns cliques da festinha de boas-vindas que a família preparou para o ator. Na legenda, ela escreveu: "Depois do pior pesadelo da minha vida, de me ver diante da fragilidade da vida, da possibilidade de perder meu irmão, Deus mais uma vez, assim como em todos os dias, nos abençoou com o momento mais esperado desde o início: a ida do meu irmão pra casa! Foram dias muuuuito difíceis, mesmo, de pânico, completo desespero, de implorar de joelhos a Deus que deixasse ele ficar, que desse uma segunda chance e Deus, em sua infinita misericórdia, nos devolveu ele".

Sthefany ainda agradeceu às pessoas que lhe deram apoio no momento difícil: "Minha mãe, meu pai e meu marido incansáveis a todo momento", citou. "Meu marido foi minha rocha, minha força e minha fuga quando tudo desmoronava e eu achava que não tinha mais forças pra lidar com tudo! Minha mãe e meu pai, ainda em recuperação do acidente deles, se colocaram em segundo plano e, com a fé inabalável a todo momento, foram o melhor porto seguro que meu irmão poderia ter! Sofremos, caímos, nos desesperamos, mas sempre juntos e unidos! E assim será pra sempre!", acrescentou a atriz.

Sandra, a matriarca da família, também vibrou com a notícia da alta hospitalar do filho: "Foram dias bem difíceis... De muito choro, tristeza, decisões. Todas as manhãs eu acordava, chorava muito e conversava com Deus. Ele me acalmava e me levantava, eu implorava para Ele não soltar a mão do meu filho e assim Ele fez". Ela também agradeceu as mensagens, orações e carinho dos seguidores.

"Vocês não têm noção como tudo isso nos fortaleceu. Um agradecimento especial à Sthefany Brito e Igor Raschkovsky [marido da atriz]", pontuou ainda.

Nos comentários de ambas as publicações, internautas questionaram a ausência de Tamara Dalcanale. "Por que vocês não citam a esposa dele?", "Cadê a esposa na foto?", "A esposa e o filho dele não são da família?" foram algumas das perguntas.

Tamara também fez um texto para homenagear Kayky Brito. No post, ela agradece toda a equipe médica e os profissionais de saúde que estiveram envolvidos no cuidado com o ator e, além de não citar a família do marido, ainda agradece um casal que teria a recebido no Rio de Janeiro durante o período em que Kayky esteve internado, já que ela mora em Curitiba.

"Foram 27 longos dias. Dias de angústia, de superação, mas principalmente, dias de vitória! [...] Deus foi muito bom com você e te deu essa nova oportunidade de viver. Para você e, também, a nós, para podermos olhar a vida de um outro ângulo, dentro desse cenário. Esse mesmo Deus me deu força para aguentar o que tive que suportar para estar aí com você, ao seu lado, e não desmoronar. E, apesar de tudo, eu segui firme, dia após dia, minuto a minuto. A nossa batalha continua, com coragem e consciência de que juntos somos mais fortes!".

Depois, ela continuou: "Quero agradecer demais a Márcia e Zeca, o casal mais sensacional, e toda à sua família, que abriram as portas de sua casa, me receberam e cuidaram de mim como uma filha. Não tenho como expressar o quanto sou grata a vocês por tudo".

Por fim, Tamara anunciou que está voltando a Curitiba enquanto Kayky se recupera no Rio. "Com o coração muito alegre, porém partido, agora é minha hora de ir. Enquanto o Kayky segue se recuperando um pouco mais no Rio, eu sigo para Curitiba, vou cuidar da nossa família e da vida que escolhemos ter juntos, até ele poder voltar. Sigo na fé e em paz, transmitindo amor e só boas energias", finalizou.

