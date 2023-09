Reprodução/Instagram Wesley Safadão se emociona ao retornar aos palcos após pausa

Na sexta-feira (29) Wesley Safadão fez o retorno aos palcos após a pausa para cuidar da saúde mental. O cantor se apresentou em Embu das Artes, em São Paulo.

Durante a apresentação, o artista não segurou as lágrimas com a exaltação do público. Ele também contou com a presença da família.





O cantor teve o apoio da esposa, Thyane Dantas, e dos pais, Dona Bill e Seu Wellington, e dos filhos Dom e Ysis, que subiram no palco.

"De volta a minha segunda casa: o palco, onde vocês fazem eu me sentir extremamente amado. Obrigado!", agradeceu ele nas redes sociais.

No meio de setembro, Wesley Safadão explicou que estava sofrendo com crises de ansiedade e precisou segurar a agenda

