Reprodução/Recortv 'A Fazenda 15': peão fala de 'atirar' de fuzil em colega e web critica

O ator Darlan 'Laranjinha' revoltou os telespectadores de "A Fazenda 15" nesta quarta-feira (27) ao fazer comparação dizendo que atiraria em participante com fuzil, no sentido de eliminá-lo do jogo.

Durante a Prova do Fazendeiro, disputada por André Gonçalves, Rachel Sheherazade e Lucas Souza, Darlan 'Laranjinha' fez o comentário com os colegas do confinamento.

"O que não sair, filho, 'nois' vai concentrar os fuzis e [pow] tiro", diz na roda de conversa com Lily Nobre, Cariúcha, Tonzão, WL e Kamila Simioni.

O comentário não foi bem aceito entre os telespectadores do programa. "Já deveriam ter levado atenção antes que aconteça igual a 'Fazenda 14'", sugeriu uma internauta.

"É triste viu ver e ouvir isso em rede nacional", apontou outro. "Podia tanto ser esse cara na roça, queria ver essa prepotência toda lá no banquinho", comentou um terceiro. "Acho que nem o povo do grupo dele tá suportando essas brincadeirinhas deles", reclamou outra.

Laranja podre” o que não sair nois vai concentrar o fuzil”



Já deveriam ter levado atenção antes que aconteça igual a fazenda 14 #ProvaDosfazendeiros #Afazenda #Afazenda15 pic.twitter.com/GvYAK1HHXu — Kaio 🧚‍♀️ (@OsupremoKaio) September 28, 2023