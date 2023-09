Divulgação/TV Globo Trilha sonora, primeiros casais e mais: web elogia estreia de Elas por Elas

Parece que o público gostou da estreia de Elas Por Elas . O nome da nova novela das 18h da Globo ficou no topo dos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, e rendeu elogios.





'Angels Like You', cantada por Miley Cyrus, na cena de Isis (Rayssa Bratillieri) e Giovanni (Felipe Braga), a atuação de Lázaro Ramos como Mário Fofoca e a cena de Thais (Késia Estácio) descobrindo que o seu namorado, na verdade, é marido da amiga Lara (Deborah Secco), foram alguns dos pontos mais marcantes do primeiro capítulo.

A abertura icônica de #ElasPorElas todinha pra vocês! Tá tudo, né? 🧡✨ pic.twitter.com/kYW4jMoIoI — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 25, 2023









A novela começa há 25 anos.

Na minha cabeça: 1980

Realidade: 1998 #ElasPorElas pic.twitter.com/QAJpqm31Vy — Babi (@babi) September 25, 2023









Simplesmente Lázaro Ramos ao som de Melô do Piripipi! Hahahaha eu te amo Mario Fofoca #ElasPorElas pic.twitter.com/Kq8y1zfM5i — bru secco (@worldsecco) September 25, 2023









A QUÍMICA DE MILHÕES com angels like you no fundo.



GALERAAAAA #ElasPorElas pic.twitter.com/zjZvKutAur — ges (@gescomenta) September 25, 2023









Vale lembrar que Elas Por Elas foi originalmente escrita por Cássio Gabus Mendes (1929-1993) e reescrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson neste ano, sete amigas se reencontram após muitos anos sem se verem. A primeira obra foi ambientada em São Paulo, a atual terá a narrativa construída no Rio de Janeiro.

As protagonistas são: Lara (Deborah Secco), Thaís (Késia Estácio), Reneé (Maria Clara Spinelli), Natália (Monica Iozzi), Carol (Karine Telles), Adriana (Thalita Carauta) e Helena (Isabel Teixeira).

JÁ SHIPPEI ISIS E GIOVANNI TENHO FRACO POR CASAL CÃO E GATO NAO TEM JEITO JÁ TEM ATÉ MÚSICA PRO EDIT #ElasPorElas pic.twitter.com/VnIgYt7HwJ — lane (@protectifavs) September 25, 2023









INCRÍVEL como Isabel Teixeira se entrega de corpo e alma para TODOS os personagens, que atriz de milhões! Vai brilhar em sua primeira vilã. #ElasPorElas pic.twitter.com/lk3F5kHnnE — Novelando 🧚‍♀️ (@novelandu) September 25, 2023

















