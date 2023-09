Original X remake: veja as mudanças na trama de 'Elas Por Elas'

Troca de bebês

Na primeira versão, há uma troca de bebê que foi retirada no remake. Em 1982, Miguel (Mário Lago) paga a enfermeira Eva (Nathalia Timberg) para trocar a neta dele na maternidade, caso o bebê da filha Helena (Aracy Balabanian) fosse uma menina. Ele queria ver um homem assumindo os negócios da família. Assim, a troca acontece com a filha de Adriana (Esther Góes). No remake, segundo o site Notícias da TV, Miguel virou Sérgio (Marcos Caruso). Ele ainda é um empresário de sucesso, com caráter duvidoso, mas que não tem relação com os filhos de Helena (Isabel Teixeira) e Adriana (Thalita Carauta). A mudança ocorreu porque os exames de ultrassonografia atuais revelam o sexo dos bebês na gestação e não permitem tal troca.