Reprodução/Instagram - 22.09.2023 Autora Maria Carmem Barbosa morreu aos 76 anos





Maria Carmem Barbosa, autora de novelas e séries da Globo, morreu aos 76 anos. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (22) por Miguel Falabella, ator com quem a roteirista trabalhou em "Sai de Baixo" e outros projetos na emissora.





"A vida é sempre surpreendente. Acabei de postar uma homenagem pelo aniversário de Zezé [Polessa, atriz] e recebo a notícia da passagem de Maria Carmem Barbosa, minha parceira e amiga por anos incontáveis. Escrevemos juntos novelas, peças e roteiros, viajamos juntos, sonhamos e idealizamos projetos. Foi uma amizade daquelas que ficam gravadas nas estrelas", escreveu Falabella no Instagram.

O ator afirmou que Maria "já tinha nos deixado há alguns anos, quando resolveu que dava o viver já por vivido e saiu do ar, com muita rapidez, desligando-se do mundo". Segundo a Globo, a autora enfrentava Alzheimer e estava internada há dois meses na Casa de Saúde Pinheiro Machado, no Rio de Janeiro.

O sobrinho da autora, Thiago Barbosa, informou que ela morreu durante a madrugada. Maria Carmem sofreu uma queda brusca de pressão e uma parada cardiorrespiratória.









Além de "Sai de Baixo", Maria Carmem Barbosa escreveu outros trabalhos com Miguel Falabella como parceiro, como as séries "Toma Lá, Dá Cá" e "Delegacia de Mulheres" e as novelas "A Lua me Disse" e "Salsa & Merengue". Ela também escreveu para "Olho no Olho", "Lua Cheia de Amor", "Sandy & Junior", entre outras produções na emissora.



Famosos lamentaram a morte da autora nos comentários da postagem com Falabella. "Quanta vida nessas lembranças e sorrisos, meu mais que amado amigo. Meus sentimentos carregados da certeza de que longe é um lugar que não existe onde tudo o que de fato existe é amor", declarou a atriz Danielle Winits.

"Meu Deus, como ela me fez feliz. Agora ela está com seu amado Darta. Meus sentimentos a todos. Nossa arte perde uma mente brilhante, engraçada, necessária", declarou a atriz Fabiana Karla. "Maria Carmem, muito obrigado por tudo", comentou o ator Jarbas Homem de Mello.



