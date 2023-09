Crítica da web

Internautas criticaram a falta de desenvolvimento da trama, que teve acontecimentos importantes do núcleo principal só na primeira e última semana. "Até então, foram mais de 150 capítulos com a Marê e o Orlando procurando o filho perdido. Aí no capítulo 158, um capítulo corrido, os dois descobrem num estalar de dedos que o Marcelino é o filho legítimo deles. Algo que estava muito óbvio. Ai, ai...", disse uma usuária do Twitter. Outra elogiou Ximenes, mas não a novela: "Mesmo essa novela chata não tendo história ou saído do lugar, Mariana Ximenes tem tirado leite de pedra e carregado nas costas".