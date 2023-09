Reprodução/Instagram/ Ivete sobre substituir Roberto Carlos na Globo: 'Jamais me perdoaria'

Nesta quinta-feira (21) Ivete Sangalo anunciou os primeiros projetos de comemoração dos 30 anos de carreira. Entre eles está um especial de fim de ano na Globo .

A emissora irá transmitir o show da cantora ao vivo no Maracanã no dia 20 de dezembro. E claro que o anúncio trouxe dúvidas sobre o especial de Roberto Carlos.

Durante a coletiva de imprensa da Ivete 3.0, a artista negou qualquer substituição entre os artistas. A Globo confirmou ao iG Gente o especial de Roberto Carlos.

"Ninguém tira o lugar de um rei. Um rei é um rei. Jamais me colocaria nessa posição. Não me perdoaria se eu não pudesse assistir o rei no final de ano", disse ela.

E completou. "A gente consegue organizar, entender as diversidades, mas a vida é uma roda gigante. É preciso empatia para realizar os projetos. Respeita e será respeitado".

Boninho também ressaltou a presença de Roberto no especial de fim de ano da emissora. "Teremos o prazer de ter Ivete, mas também teremos o prazer de ter o rei, Roberto Carlos".





