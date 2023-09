Reprodução/Instagram Ivete Sangalo





As críticas ao Bloco Coruja no Carnaval de Salvador incomodaram a cantora Ivete Sangalo. Nesta quinta-feira (21), durante o anúncio das novidades dos 30 anos de carreira , Ivete informou aos fãs que o Coruja, agora, é de total responsabilidade dela.

"O Bloco Coruja é da minha total responsabilidade. Sairá exatamente como meus fãs merecem. E é assim que vai ser. É assim que o Coruja vai chegar na avenida. Com excelência em serviço e alegria", disse Ivete Sangalo.

Leia também VÍDEO: Ivete Sangalo se manifesta após confusão com fãs no Fortal





A declaração de Ivete acontece após o bloco ter sido criticado no Carnaval de 2023, devido ao aperto enfrentado pelos foliões, que relataram posturas agressivas da organização, cordas do bloco no chão, e falta de espaço para curtir dentro do Bloco Coruja.

O Bloco Coruja era de Ivete Sangalo, Léo Góes, Paulinho Góes e Marcelo Rangel. Procurada pela coluna, a assessoria de Ivete não soube responder se a cantora comprou as partes dos envolvidos no Bloco Coruja.

Vale lembrar que, para 2024, cada abadá do Bloco Coruja vai custar R$ 1.100 e Ivete vai desfilar no sábado, domingo e segunda-feira de Carnaval, no circuito Barra-Ondina, em Salvador (BA).