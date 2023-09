Foto: Reprodução / Instagram / @ivetesangalo Ivete Sangalo

A cantora Ivete Sangalo vai comemorar os 30 anos de carreira em 2024 . O pontapé inicial da turnê "Ivete 3.0" será com um retorno ao estádio do Maracanã, no dia 20 de dezembro de 2023 . A informação foi divulgada pela cantora, nesta quinta-feira (21), durante uma conversa com os jornalistas convidados.



O show de Ivete, batizado pela cantora de "Esquenta" para a turnê, vai virar especial de fim de ano da Globo , com transmissão ao vivo, após a novela das nove. Os ingressos para o Esquenta começarão a ser vendidos na próxima segunda-feira (25) .

Empolgada com o momento, Ivete Sangalo prometeu a maior turnê da história do Brasil, com 30 shows em 30 estádios do país ao longo de 2024. "Serão apenas 30 shows de Ivete Sangalo no Brasil. Lugares centrais onde eu possa viabilizar a presença dos meus fãs no meu show. Vou levar aos fãs que não podem ir a tal lugar. Vai ser bom para todo mundo (...) ao final desses 30 shows, gravaremos um DVD", garantiu Ivete.

Sangalo também adiantou outras formas de comemoração por todo Brasil. A turnê começa com o show no Maracanã, onde a baiana gravou um DVD em 2006, e termina com um vídeocast da artista, reforçando a veia de apresentadora.



"O Ivete 3.0 é a confirmação de tudo que eu sonhei pra mim e me foi dado. E de tudo que tenho sonhado para o futuro e que vou ter. Alegria, música, muita emoção, muitas memórias e um público delicioso me acompanhando nessa jornada", diz Ivete Sangalo.

Ivete Sangalo nome forte da Globo

A "mainha mais amada do Brasil", como foi chamada pela Globo, está cada vez mais querida pela emissora. Ivete Sangalo seguirá no comando da segunda temporada do "Pipoca da Ivete" e apresentará a quarta edição do "The Masked Singer Brasil", com estreia prevista para janeiro de 2024.

Divulgação/ Globo Segunda temporada do "Pipoca da Ivete"





Boninho, diretor artístico da Globo, esteve na coletiva de Ivete e rasgou elogios para a cantora. "A Globo tem o maior orgulho de ter a Ivete. São mais de 25 anos de Ivete como apresentadora, atriz... Esse ano a gente conseguiu entregar para a Ivete um pouco do que ela é. Estamos sendo muito procurados pelas marcas e a audiência da estreia foi melhor do que ano passado", disse Boninho.

Carnaval 2024

Em fevereiro, a queridinha da Globo será responsável pela estreia do Carnaval Globeleza, na tarde de quinta-feira que antecede o feriado, com o Trio Pipoca da Ivete. A TV Globo faz novamente essa transmissão, que em 2024 será ainda maior.

Em 2024, Ivete Sangalo sairá três dias do Carnaval de Salvador com o Bloco Coruja : sábado, domingo e segunda-feira, cada dia representará uma década de carreira da artista.

Reprodução/TV Globo Ivete Sangalo se emocionou ao entrar no trio no primeiro dia de Carnaval em Salvador





Websérie e Vídeocast

Em uma casa em Salvador, serão gravados seis episódios explorando territórios de afinidade de Ivete, como culinária, moda, mudança de estilos ao longo dos anos, humor e multifacetas artísticas da cantora. Os temas serão publicados no perfil da cantora no TikTok entre os meses de setembro e outubro.

Um videocast gravado em um carro onde o convidado é passageiro em uma carona em que a motorista é ninguém menos que Ivete Sangalo. Serão seis episódios em que Ivete receberá, enquanto dirige, um convidado diferente para um bate-papo durante a carona.





De acordo com a temática principal de cada episódio, Ivete vai recordar momentos que viveu em que precisou daquele gás a mais e as pessoas não sabem. Histórias de mudança de hábitos, rotina ou reinvenção que acumuladas ao longo de sua carreira. Ócio criativo também será um gancho para assunto dentro do projeto, onde a cantora trará o contexto de criação/composição de uma de suas músicas em cada episódio.

A previsão de lançamento do primeiro episódio é para a segunda quinzena de novembro também no perfil da cantora no TikTok.