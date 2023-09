Reprodução/Instagram Patrícia Poeta com Tati e Valéria





Após as mudanças no "Encontro", que resultaram na demissão de Manoel Soares , Patrícia Poeta fez questão de mostrar que o elenco do programa está em sintonia. Nesta sexta-feira (15), após o programa ao vivo, Poeta se declarou para Tati Machado e Valéria Almeida, batizadas de "parceiras" por elas.







"Sorriso para o… fim de semana que chegando aí, minha gente!

Sexta-feira com grupo pixote! Adoroooooo. Tô suando até agora! Hahaha

E boas risadas também, né Tati e Valeria Almeida?! Me divirto com vocês!

Beijo, pessoal e bom fim de semana! Segunda tem mais!", escreveu Patrícia Poeta.

A publicação de Poeta gerou elogios dos fãs. "Maravilhosa é ela", escreveu um fã. "Eu amo assistir o Encontro com vocês", comentou outra pessoa.

Ao longo da semana, Patrícia Poeta mostrou outros registros dos bastidores ao lado das colegas de "Encontro". Vale lembrar que Tati Machado e Valéria Almeida ganharam mais tempo de tela no programa após a demissão de Manoel Soares . Na época da mudança, Manoel comentou. "Fiquei muito feliz no avanço da Tati, no avanço da Valéria. São meninas maravilhosas. A minha relação com o Encontro e com a Globo não é uma relação de mágoa ou ódio. Isso não faz bem. Se tiver uma informação relevante no Encontro, e a minha equipe não levar ao 'Bombou', pode ter certeza que minha equipe vai ser chamada atenção por conta disso", disse.