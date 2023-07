Reprodução/Instagram Manoel Soares





O apresentador Manoel Soares, demitido do programa "Encontro", da TV Globo, fez um balanço das mudanças na emissora ao apresentar o novo projeto "Bombou" aos fãs. Manoel comemorou o avanço da dupla Valéria Almeida e Tati Machado e "ignorou" a volta de Patrícia Poeta após as férias.

Durante o programa "A Tarde é Sua", de Sônia Abrão, Soares foi questionado por Alessandro Lo-bianco sobre assistir o "Encontro" para pautar o projeto autoral que vai estrear.

"Algumas pessoas que fazem parte do meu caminho de vida trabalham no Encontro. O padrinho do meu filho trabalha no Encontro. Eu não posso ter ojeriza por um projeto que fiz parte até 13 dias. Não faz bem até como pessoa", disse Manoel Soares.

Manoel Soares no A Tarde É Sua falando sobre seu novo projeto. Ele respondeu se iria destacar o Encontro, o programa onde trabalhou por muito tempo, veja o que ele disse. pic.twitter.com/bi2lO52egR — Gabriel Menezes (@briel_menezes) July 17, 2023





O apresentador fez questão de enaltecer Valéria Almeida, com quem tem uma longa relação de amizade, e Tati Machado, que substituíram Poeta nas férias após a demissão dele.

"Fiquei muito feliz no avanço da Tati, no avanço da Valéria. São meninas maravilhosas. A minha relação com o Encontro e com a Globo não é uma relação de mágoa ou ódio. Isso não faz bem. Se tiver uma informação relevante no Encontro, e a minha equipe não levar ao 'Bombou', pode ter certeza que minha equipe vai ser chamada atenção por conta disso", completou.