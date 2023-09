Reprodução - Instagram 15.9.2023 IZA





A cantora IZA voltou a movimentar a web ao fazer topless na Bahia e mostrar os registros nesta quinta-feira (14), após receber diversas críticas por uma suposta mudança do corpo. Curtindo dias de descanso na Bahia após o The Town, IZA posou sem biquíni diretamente de Trancoso.



A reação do namorado, o jogador de futebol Yuri Lima, chamou a atenção dos fãs da cantora. "Namora comigo?", perguntou o já namorado da artista. "Eu pensava que era volante, mas é atacante", se divertiu um fã, brincando com a verdadeira posição do jogador em campo. "Tu é um cabra de sorte viu... Agradeça papai", comentou outro. "Yuri Lima, onde você tirou habilitação para o pilotar esse avião?", perguntou um fã.

A publicação da cantora acontece após ela receber diversas críticas ao corpo. Durante o último final de semana, quando se apresentou no The Town, a cantora foi alvo de comentários pela mudança das curvas. Os internautas apontaram que ela estaria "acima do peso".





"Tem que ter muita coragem para poder ousar criticar o corpo dessa deusa. Putaquemepariu… beleza insana", rebateu um seguidor de IZA. "Precisamos colocar "Iza" como adjetivo de beleza suprema no nosso português", apontou outra internauta.