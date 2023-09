Reprodução - Twitter - 7.9.2023 Apagão no Bom dia Brasil





A Globo sofreu com um erro técnico na programação nesta quinta-feira (7). O jornal "Bom dia Brasil", apresentado por Ana Paula Araújo, sofreu com uma queda de energia durante a transmissão ao vivo.

Pega de surpresa, Ana Paula Araújo precisou chamar uma matéria rapidamente para que a equipe técnica da emissora resolvesse a situação. Antes do apagão, por volta das 8h35, a Globo exibia uma reportagem sobre as enchentes no Rio Grande do Sul.

"Perdemos a nossa iluminação aqui. Vamos ver agora uma reportagem sobre voluntários que têm feito a diferença nesse caso", disse a apresentadora.

APAGÃO NO BOM DIA BRASIL pic.twitter.com/uGOqa6dkYS — Patrick (@carlospatrick_m) September 7, 2023





A Globo tem sofrido com erros técnicos na programação. Nesta semana, uma repórter perdeu o retorno durante o ao vivo do programa "Encontro" com Patrícia Poeta . Recentemente, William Bonner e Renata Vasconcellos também sofreram com um apagão no Jornal Nacional, principal jornal da emissora.