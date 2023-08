Reprodução Repórter grava criança caindo de árvore e vídeo viraliza

Os internautas voltaram a viralizar um vídeo do jornalista Andrey Raychtock que registrou um momento inusitado com uma criança.

Enquanto grava uma matéria, o profissional e o câmera foram surpreendidos com um menino caindo de uma árvore.





Assustados, a dupla finalizou as filmagens e a reação do câmera chamou a atenção. "Porr*, meu brother", disse.

O vídeo foi compartilhado por Andrey em 2021, mas voltou a arrancar risadas dos internautas nesta semana. "Vou aproveitar o dia do repórter pra mostrar pra vocês um vídeo que tá comigo há 3 anos e nunca viu a luz do dia. É a prova de que acontecia tudo comigo com a câmera ligada, menos grandes reportagens", contou o repórter.

Na época, ele também explicou que eles levaram o menino até em casa ao se certificarem de que ele estava bem.

