Reprodução/ Globo João Vicente de Castro e Sabrina Sato relatam encontro: 'Só transar'

No quarto episódio do programa “Sobre nós dois”, do GNT e do Globoplay, apresentado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet, João Vicente de Castro contou como foi o primeiro encontro com a ex-BBB. Os dois namoraram no passado.

João Vicente e Sabrina namoraram por quase dois anos, entre 2013 e 2015. A apresentadora confessou, no programa, que queria "apenas transar com ele" no primeiro encontro. "Já tinha até um compromisso marcado para depois", brincou ela.



O ator contou que o primeio encontro dos dois aconteceu no aeroporto, quando Sabrina Sato insistiu e dar uma carona para ele: "Quando eu vi estava dentro de uma garagem, que era da casa dela. Aí ela perguntou se eu queria subir, e me deu uma cerveja vencida".