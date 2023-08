Reprodução/Instagram Web cobra presença de Virginia no mesversário do sobrinho

Os internautas não deixaram passar a ausência de Virginia Fonseca na celebração de um mês do sobrinho, Gabriel, fruto do relacionamento do irmão dela, William Gusmão, e Mellody Barreto.

O casal comemorou na última quarta-feira (30) com uma festinha intimista, mas que contou com decoração e bolinho.





A influenciadora deixou apenas um comentário na publicação do irmão e foi criticada pela web.

"Porque Virgínia não foi no mesversário do sobrinho e afilhado?", questionou uma seguidora; "Acho que pela distância, eles não estão se bicando muito não, e tá tudo bem gente, irmãos são assim mesmo", opinou outra; "Gosto da Virginia, mas pegou mal ela não ter ido, e postou uns stories bem meia boca", disse uma terceira.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !