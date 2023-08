Reprodução/Globo - 30.08.2023 Ana Maria Braga divertiu web com reflexão no 'Mais Você'





Ana Maria Braga divertiu os espectadores com um momento no "Mais Você" desta quarta-feira (30). Enquanto se despedia do público no fim do programa, a apresentadora falou um palavrão ao vivo e levou Louro Mané às risadas.

O palavrão apareceu durante a mensagem de reflexão do dia, que Ana costuma dizer ao público antes de terminar a atração matinal. "O amor é como um pum: se você precisa forçar, provavelmente, é uma b*sta", declarou.





"Como não amar Ana Maria [risos]", reagiu um internauta no Twitter. "Ana Maria sempre se supera nos recados [risos]", comentou outro. "Você é demais [risos] Eu te amo, Ana", avaliou mais um. "Ana Maria melhor que muito livro de autoajuda", escreveu uma pessoa. "Quando vai sair a edição do 'Minuto de Sabedoria' por Ana Maria? Já quero um exemplar na minha cabeceira", pontuou outra.

A declaração foi reproduzida com o palavrão censurado no perfil da Globo na rede social. Confira abaixo:

"O amor é como um pum: se você precisa forçar, provavelmente, é uma b* #t @" 🅰️🅰️🅰️ #MaisVocê pic.twitter.com/Ke2RGMZUcn — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 30, 2023













+ Assista abaixo ao “Ponto iG”, programa de variedades do portal: