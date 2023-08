Reprodução/Globo - 30.08.2023 Marisa Orth contou que sofreu alopecia no início da carreira





Marisa Orth revelou que foi diagnosticada com alopecia areata no início da carreira, em 1990. Na época, a atriz trabalhava na primeira novela da trajetória na TV, "Rainha da Sucata", e explicou que foi curada da doença com a medicina tibetana.

"Tive uma [alopecia] muito severa, no começo da minha carreira, 1990, na minha primeira novela. Fui em muitos dermatologistas. Faz muitos anos isso, espero que a ciência tenha avançado. Tem a ver com o nervoso, com o estresse. No meu caso, tive uma cura diferente, porque fui curada por medicina tibetana", afirmou no "Encontro com Patrícia Poeta" desta quarta-feira (30).

Orth explicou que o contato com a medicina tibetana influenciou o fato de ela ter se tornado budista. "Foi quando conheci um lama budista, que era médico, e fui me tratar com ele. Me curei, tenho bastante cabelo, graças a Deus. Foi quando eu conheci, inclusive, o budismo, aí me tornei budista", contou.

"Mas é uma cosia que nossa medicina ainda tateia um pouco, a gente está conseguindo chegar lá. Tem a ver direto com estresse", complementou. Marisa Orth contou a experiência ao comentar o caso de Virginia Fonseca, que também enfrentou alopecia recentemente, assim como outras celebridades .

