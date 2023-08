Reprodução/Instagram The Town: Liam Payne cancela apresentações na América do Sul

Liam Payne anunciou o cancelamento da turnê na América do Sul devido a uma infecção nos rins. Nesta sexta-feira (25), o cantor compartilhou um vídeo nas redes sociais lamentando o ocorrido.





"Começamos os ensaios, e fui aconselhado sobre esse não ser o melhor momento para estar na estrada, enquanto me recupero. Vamos ter que remarcar [a turnê]", disse ele.

O britânico era uma das atrações do The Town , com apresentação marcada para o dia 7 de setembro, no palco Skyline.

O festival ainda não anunciou se haverá alterações no line-up.

