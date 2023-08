Reprodução/Instagram Key Alves

Após Key Alves ser flagrada com o empresário Luiz Gustavo Mustafe Peres nesta terça (22), a ex-BBB foi criticada por fãs que ainda shippam ela com o ex, Gustavo Benedetti. A jogadora de vôlei, então, rebateu os internautas no Twitter.

"Só uma coisinha galera sobre ontem: SOFRI sim pelo meu término a meses atrás, e quando sou vista seguindo a minha vida eu sou a que enganou vocês? Aonde vocês estão com a cabeça? A vida segue! E eu não duro muito tempo solteira, não foi bem por mim não que vocês foram enganados", disse ela no Twitter.

Só uma coisinha galera sobre ontem: SOFRI sim pelo meu termino a meses atras, e quando sou vista seguindo a minha vida eu sou a que enganou vcs ? A onde vcs estão com a cabeça a vida segue ! E eu não duro muito tempo solteira , não foi bem por mim não que vocês foram enganados. — Key Alves 🔑 (@keyalvesoficial) August 23, 2023





Alguns fãs da ex-sister a apoiaram. "Viva sua vida Key. Seja muito feliz que você merece e não deve satisfação a ninguém quanto a isso", escreveu uma. "É sobre isso meu amor, esse ciclo já acabou e você tem que aproveitar muito sua nova fase", falou outra.

Mas teve gente que criticou o tweet e afirmou que Key estava alfinetando Gustavo. "Acabou há meses realmente e vida que segue, mas agora toda vez sempre deixar brecha para atacarem ele tá cansativo já!", escreveu uma. "Tem mil e uma formas dela dizer que tá seguindo a vida dela sem meter o nome dele no meio, mas não ela adora fazer o show dela!", comentou outra.

