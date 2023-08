Reprodução MC Marcinho enfrenta quadro de infecção generalizada, diz família

O quadro clínico do cantor MC Marcinho sofreu uma piora nas últimas horas. Nesta terça-feira (22), a família do funkeiro afirmou que o cantor enfrenta um quadro grave de infecção generalizada, também conhecida como sepse.

Procurado pelo iG Gente, o irmão do cantor, Mauro Garcia, confirmou o estado de saúde de MC Marcinho e desabafou: "Estamos orando e temos fé que Deus vai operar um milagre na vida dele".

Mais cedo, Mauro Garcia compartilhou uma foto do irmão no Instagram e pediu orações para os fãs e amigos. "Amigos, estou precisando muito da ajuda de vocês mais uma vez. A situação do meu irmão piorou e só um milagre de Deus pra que gente não perca ele. Desde já, obrigada por todas orações. Me ajudem! Nosso Deus é o Deus do impossível", escreveu.

Devido à gravidade da infecção no sangue, MC Marcinho saiu da fila de transplante. O cantor sofre uma cardiopatia e está internado há quase dois meses no Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Desde a internação, o artista está necessitando de cuidados intensivos e respira com auxílio de aparelhos.