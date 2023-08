Reprodução/Globo - 22.08.2023 Amaury Lorenzo gravou cena nu para 'Terra e Paixão'





Amaury Lorenzo, intérprete de Ramiro em "Terra e Paixão", contou que gravou uma cena para novela quanto estava completamente nu. O ator explicou que dispensou o tapa-sexo para a filmagem, já que o item "ficou pequeno".

"É uma coisa desconfortável. Na hora da gente gravar, coloquei o tapa-sexo, mas ficou pequeno. E as coisas começaram a ficar para fora [risos]. Chamei o diretor: 'Vou tirar, vamos fazer sem roupa, vamos fazer sem nada'. Fiz a cena inteira sem tapa-sexo", contou ao "gshow".

A cena em questão exibe Ramiro tomando um banho de rio e Kelvin (Diego Martins) roubando as roupas dele, o que fez com que o personagem de Lorenzo atravessasse a cidade cobrindo as partes íntimas com folhas até encontrar um vestido para usar. O ator disse que já gravou cenas de nu para o teatro e cinema, mas esta foi a primeira experiência do tipo para a TV.

"O diretor conversou com a equipe para que só estivesse no set, que é aberto, quem fosse necessário. Também tinha um figurinista ao lado me ajudando quando cortava a cena e vestia o roupão", relatou. Sobre os bastidores, Amaury também cita um "perrengue" que passou entre as gravações no rio.

"Senti que passou negócio no meio das minhas coisas ali e ficou pinicando. Pensei: 'pronto, é carrapato gigante'. Mas não parei, aquela coisa de ator comprometido. E eu agoniado, e a cena rolando, eu dando o meu texto, e tomando banho ali, mergulhando. Quando o diretor cortou, passei a mão e descobri que era pedacinho de tronco de folha de mato que tinha grudado. Foi um perrengue, mas foi divertido", compartilhou.





A cena rendeu muitos comentários nas redes sociais, onde espectadores apoiam o romance de Kelvin e Ramiro, e Amaury celebrou o carinho que recebeu do público. "A repercussão do público foi maravilhosa. Elogiando, lógico, fisicamente o meu corpo, falando do bumbum do Ramiro, mas também falando da minha disponibilidade e profissionalismo em fazer aquela cena", avaliou.

"Estou muito feliz porque todo o público de todas as idades que vem falar comigo, vem falar de maneira positiva sobre o meu trabalho. Todo lugar que eu vou, as pessoas me param, pedem uma foto e dizem parabéns pelo trabalho. Com muita humildade, agradeço o carinho e fico muito agradecido com esse público lindo que está me abraçando", concluiu.

