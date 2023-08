Reprodução Claudia Leitte homenageia Faustão e post divide opiniões: 'Sem noção'

A cantora Claudia Leitte publicou uma homenagem para o apresentador Fausto Silva, o Faustão, nesta segunda-feira (21). Apesar de lhe desejar melhoras e até relembrar uma luta familiar com doença cardíaca, alguns internautas acharam a dedicatória impróprio.

"Querido Fausto, Dr. Fábio Gaioto cuidou do coração da minha mãe, e isso é, obviamente, um sinal de que você está em excelentes mãos! Como eu sei que foi Deus quem o capacitou e à toda equipe médica, só espero que você fique tranquilo e descanse. Te amo e tenho muita gratidão por tudo o que você é e representa, pelas oportunidades que me deu e pela pizza que comeremos juntos quando você estiver de coração novo!", escreveu, publicando uma foto abraçada ao apresentador.

Apesar da dedicatória desejando que Faustão melhore, alguns internautas tiveram outra percepção. Nos comentários, a opinião ficou entre seguidores que enalteceram a publicação de Claudia Leitte e os que acharam descabido.

"Esse povo é sem noção. Parece que Fausto tá morrendo, de tanto de tantas postagens. Deixa o homem viver", criticou uma. "Essas postagens parecem até uma despedida! Dá até medo", apontou outro.

Do outro lado, teve quem gostou do apoio de Claudia. "Melhor homenagear em vida do que em morte. Nos momentos de dificuldade é muito bom recebermos palavras de conforto e torcida", apontou.

Recentemente, o ator Caio Castro foi criticado após homenagear o apresentador com uma foto em preto e branco. Alguns internautas entenderam que a publicação se tratava de uma despedida.

O apresentador Faustão está internado desde o dia 5 de agosto no Hospital Albert Einstein, onde fazia tratamento para insuficiência cardíaca. No último domingo, o hospital informou que Fausto necessita de um transplante de coração e que já estaria na lista.