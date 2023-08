Reprodução/Globo - 21.08.2023 Ana Maria Braga e mais famosos enviam mensagens de apoio para Faustão





Internado desde o início de agosto, Faustão teve um agravamento no quadro de insuficiência cardíaca e entrou para a fila de transplante cardíaco . Diante da atualização do estado de saúde, celebridades se mobilizaram na expectativa da recuperação do apresentador e compartilharam mensagens de apoio nas redes sociais.

Astros da Globo, emissora em que Fausto Silva trabalhou por mais de 30 anos, pediram orações e publicaram declarações ao apresentador. Ao longo da manhã desta segunda-feira (21), apresentadoras como Patrícia Poeta e Talitha Morete interromperam os programas para desejar melhoras a Faustão.





De férias do "Mais Você", Ana Maria Braga contou que orou pelo apresentador e por Preta Gil, que enfrenta um câncer, ao passar por uma capela na França. "Retornando para o Brasil através de Paris, paramos na Capela de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Rezando e pedindo por vocês, em especial pela recuperação da Preta Gil e pela saúde do Fausto Silva", afirmou a apresentadora, que estava anteriormente em Israel.





Sérgio Mallandro, colega de Fausto em filmes nos anos 1990, também mencionou a fé em uma publicação dedicada ao amigo. "Para quem conhece e conviveu com Faustão, sabe o ótimo caráter e o coração imenso que ele tem. Peço a todos os meus amigos e seguidores que façam uma energia bem positiva por orações e rezas, porque se fizermos com muita fé, vamos ajudá-lo a sair dessa situação, tenho certeza. Faustão merece todo carinho e amor, pela grande pessoa que é, falo isso porque o conheço", afirmou.









O casal Luciano Huck e Angélica também demonstrou apoio a Faustão durante a internação. "Fausto Silva pediu orações. Estamos aqui em oração e buscando enviar todo nosso amor para que ele se recupere o quanto antes. Força, amigo", afirmou o atual comandante do "Domingão". "Todo meu carinho! Orações e boas energias para nosso querido Fausto Silva", expressou a esposa do apresentador.

O cantor Daniel publicou uma foto com Fausto e escreveu: "Meu amigo Fausto Silva, que o universo te encha de boas energias e que sua recuperação seja completa! Você está nas minhas orações e desejo que Nossa Senhora Aparecida te cubra com seu manto de amor. Com carinho, Daniel!".





+ Assista abaixo ao “Ponto iG”, programa com o resumo semanal dos assuntos em alta: