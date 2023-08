Foto: Reprodução / Instagram / @ludmilla Ludmilla se apresenta no The Town em 7 de setembro





Ludmilla compartilhou novidades sobre o show que realizará no "The Town" em 7 de setembro. A cantora contratou a coreógrafa Nicole Kirkland, conhecida por trabalhos com artistas internacionais, para comandar as danças da apresentação no festival de São Paulo.

Nesta segunda-feira (21), a artista compartilhou um vídeo nos stories do Instagram em que conversa com a norte-americana durante o ensaio para o evento. "Eu trouxe a Nicole Kirkland lá de Los Angeles para trabalhar nas coreografias do meu show do The Town com a gente e ela tá aqui no Brasil desde o nosso primeiro dia de ensaio", contou, enquanto dizia estar "muito feliz" na conversa.





Ludmilla também listou alguns dos nomes com quem a coreógrafa já trabalhou. "Ela é braba e já trabalhou com a Kehlani, Saweetie, Prince, Chris Brown e um monte de artista fod*. Ontem passamos a coreografia de 'Sintomas de Prazer' e assim, vocês não estão preparados. Inclusive, a versão live chega dia 24 em todas as plataformas", adiantou.

A dançarina Brunna Gonçalves, esposa da artista, ainda fez um relato neste domingo (20) após participar de um dos ensaios para o The Town. "Apenas impactada com tudo que acabei de ver. Sério, vocês não têm noção. Eu nunca vi algo parecido aqui no Brasil. Que show, que ballet, que coreografia, que instrumental, que tudo!", elogiou.

+ Assista abaixo ao “Ponto iG”, programa com o resumo semanal dos assuntos em alta: