Reprodução Instagram - 18.08.2023 Barba Reis tapa os olhos do noivo, Raphael Najan, para que ele não veja cenas quentes dela com Cauã Reymond em "Terra e Paixao"

Convidada do “Encontro com Patrícia Poeta” desta sexta-feira (18), a atriz Barbara Reis, que está no ar como Aline em “Terra e Paixão” , revelou que o noivo, Raphael Najan, que também participou do programa, é “ciumento” e que não assiste às cenas quentes dela com o ator Cauã Reymond, que vivencia o galã Caio.



Ao ser indagado por Patrícia Poeta, apresentadora da atração matinal, como lidava ao ver as cenas de envolvimento dos personagens de Barbara e Cauã, ele respondeu que “não” vê. De acordo com ele, a noiva tampa os olhos dele e diz “Não vê essa”.



“Cauã, adoro você. Johnny, adoro você. Mas não dá”, brincou Raphael, que também é ator, em referência a Caio e Daniel, os dois pares românticos de Aline no folhetim escrito por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes.



“Eu também não ia querer vê-lo e assistir cenas [quentes] dele. Rola um sentimento puro e verdadeiro, uma relação e é difícil, gente, eu sou ciumenta, ele é ciumento”, concluiu a atriz Barbara Reis, que foi surpreendida pela ida de Raphael ao programa.

