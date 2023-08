Reprodução: Globo - 17.08.2023 Petra e Hélio se beijam

Escrita por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes, a novela das nove “Terra e Paixão” formará outro casal nestes próximos capítulos. Trata-se de Petra e Hélio, personagens assumidos, respectivamente, pelos intérpretes Debora Ozório e Rafael Vitti.





Em cenas previstas para irem ao ar nos próximos dias, a herdeira dos La Selva selará o romance entre ela e o novo galã da novela com um beijo. Petra descobrirá que, assim como ela, Hélio já foi traído pela ex-noiva, que se casou com seu ex-patrão por ambição.



Hélio é um engenheiro que se mudou do Rio de Janeiro para Nova Primavera - cidade fictícia na qual a trama é ambientada. O galã encontrou Petra desolada após descobrir que seu marido, o farsante Luigi (Rainer Cadete), tinha um caso extraconjugal com Anely (Tata Werneck).



Embora tenha descoberto a traição do companheiro, a personagem defendida por Debora Ozório ainda não sabe que o marido é, na verdade, um impostor, que finge ser italiano e se casou com ela apenas para roubar as terras e riquezas da família La Selva.