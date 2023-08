Reprodução Instagram - 15.08.2023 Léa Garcia e Laura Cardoso

Após o comunicado da morte de Léa Garcia , que morreu aos 90 anos nesta terça-feira (15) em Gramado, a atriz Laura Cardoso, de 95 anos, lamentou a morte da amiga. As atrizes veteranas receberiam uma homenagem no Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul.



Laura inicia a homenagem surpreendida pelo falecimento de Léa . Isso porque as duas estavam juntas no município, tendo em vista que seriam celebradas no evento cinematográfico. “Ainda sem compreender o que houve”, revelou Cardoso.



“Estávamos juntas todos esses dias em Gramado, sorrindo e se divertindo, como nos velhos tempos…”, declarou Laura, que ainda pontuou: “Fique com Deus, minha eterna colega. Fique com Deus”.



A última publicação de Léa Garcia no Instagram foi com Laura Cardoso. Ambas já estavam no Festival de Cinema de Gramado. “Quanta felicidade ao lado dessas pessoas maravilhosas”, escreveu Garcia na foto que publicou, na última segunda-feira (14), junto com Laura e Emilio Orciollo Netto.



Confira a publicação de homenagem feita por Laura Cardoso: